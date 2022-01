Silvio Berlusconi Presidente della Repubblica? No, è figura diseducativa per i giovani (Di giovedì 20 gennaio 2022) Pubblichiamo la lettera di padre Giuseppe Cavallini, gesuita bergamasco ora in missione a Palermo. Caro direttore di Bergamonews, nell’approssimarsi dell’elezione del Presidente della Repubblica volevo contribuire alla riflessione in corso a partire non tanto dal mio essere un sacerdote e neanche di esperto di questioni politiche, quanto piuttosto dall’essere un educatore dei giovani (ormai da tanti anni e in diverse parti d’Italia). La mia riflessione ha a che fare con il nome che in queste settimane è annunciato come uno dei possibili canditati con più probabilità di essere eletto, cioè Silvio Berlusconi. Non lo argomento dal punto di vista politico come chi dice che sia un candidato di parte. Alla luce del mio lavoro con i giovani posso dire che ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Pubblichiamo la lettera di padre Giuseppe Cavallini, gesuita bergamasco ora in missione a Palermo. Caro direttore di Bergamonews, nell’approssimarsi dell’elezione delvolevo contribuire alla riflessione in corso a partire non tanto dal mio essere un sacerdote e neanche di esperto di questioni politiche, quanto piuttosto dall’essere un educatore dei(ormai da tanti anni e in diverse parti d’Italia). La mia riflessione ha a che fare con il nome che in queste settimane è annunciato come uno dei possibili canditati con più probabilità di essere eletto, cioè. Non lo argomento dal punto di vista politico come chi dice che sia un candidato di parte. Alla luce del mio lavoro con iposso dire che ...

