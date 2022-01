Boscaiolo ferito resta bloccato in una zona impervia: il salvataggio è spettacolare (VIDEO) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono davvero spettacolari le immagini del salvataggio di un Boscaiolo rimasto ferito in una zona impervia nel Comune di Todi. L’uomo, bloccato in un’area altamente impervia, è stato raggiunto dapprima dal personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e stabilizzato a terra, dopodiché è stato letteralmente prelevato “in volo”, con la barella agganciata ad un verricello, da un elicottero dell’Aeronautica Militare decollato dalla base di Pratica di Mare a Pomezia. Da Pomezia il soccorso con il nucleo speciale Search and Rescue dell’Aeronautica Militare Qui infatti ha sede l’85° Centro Combat SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’equipaggio ha raggiunto quindi il luogo dell’incidente, un’area boschiva molto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono davvero spettacolari le immagini deldi unrimastoin unanel Comune di Todi. L’uomo,in un’area altamente, è stato raggiunto dapprima dal personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e stabilizzato a terra, dopodiché è stato letteralmente prelevato “in volo”, con la barella agganciata ad un verricello, da un elicottero dell’Aeronautica Militare decollato dalla base di Pratica di Mare a Pomezia. Da Pomezia il soccorso con il nucleo speciale Search and Rescue dell’Aeronautica Militare Qui infatti ha sede l’85° Centro Combat SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’equipaggio ha raggiunto quindi il luogo dell’incidente, un’area boschiva molto ...

