Bergamo per la Giornata della Memoria: «In città e provincia 18 nuove pietre d’inciampo» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ogni pietra ricorda la storia di una delle vittime dei campi di sterminio: sette collocate lungo le strade di Bergamo. Ecco tutti gli eventi in programma in vista del 27 gennaio. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ogni pietra ricorda la storia di una delle vittime dei campi di sterminio: sette collocate lungo le strade di. Ecco tutti gli eventi in programma in vista del 27 gennaio.

Advertising

giorgio_gori : #Bergamo si arricchisce di un nuovo grande spazio dedicato all’arte contemporanea. Dalla rigenerazione di un’area i… - Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per raccontarvi #AtalantaInter! ?????????? ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch ?? Dallo stu… - Fedoraquattroc2 : Ecco una delle più importanti testimonianze nell'ambito del #processoNorimberga2 che stabilirà persona per persona… - provinciaBg : RT @webecodibergamo: Bergamo per la Giornata della Memoria: «In città e provincia 18 nuove pietre d’inciampo» - webecodibergamo : Bergamo per la Giornata della Memoria: «In città e provincia 18 nuove pietre d’inciampo» -