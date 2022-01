Ascolti TV | Mercoledì 19 Gennaio 2022 La Coppa Italia vince senza sforzi 17 2% | Sciarelli 12% batte il film flop di Rai1 10 8%

(Di giovedì 20 gennaio 2022)Nella serata di ieri,19, suSingle ma non Troppo ha interessato 2.383.000 spettatori pari al 10.8%. Su Canale 5 l’incontro diInter-Empoli ha raccolto davanti al video 3.829.000 spettatori pari al 17.2% di share (pre e post partita nel complesso: 3.122.000 – 12.9%; nel dettaglio primo tempo: 3.895.000 – 15.4%, secondo tempo: 3.753.000 – 16.9%, supplementari: 3.852.000 – 21.3%). Su Rai2 Kalipè – A Passo d’Uomo ha interessato 906.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su1 Il cacciatore e la regina di ghiaccio ha intrattenuto 1.235.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.416.000 spettatori pari ad uno share del 12% (presentazione di ...

... La7 Non è l'Arena condotto da Massimo Giletti : Tv8 Bruno Barbieri: 4 Hotel condotto da Bruno Barbieri : Nove Wild Teens Contadini in erba :tv19 gennaio 2022: Access Prime Time ...tv di19 gennaio 2022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Single ma non troppo " contro " Inter - Empoli ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,19 ...