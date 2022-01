Serra e Orsato derisi da La Gazzetta: "Sono come Fantozzi e Fonzie: il secondo non sbaglia mai" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport ha espresso il seguente parere nella propria ultima edizione, circa i due arbitri che in questo momento Sono sulla bocca di tutti: Serra e Orsato. Il primo divenuto famoso -... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ladello Sport ha espresso il seguente parere nella propria ultima edizione, circa i due arbitri che in questo momentosulla bocca di tutti:. Il primo divenuto famoso -...

Advertising

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - sportface2016 : #Gavillucci difende #Serra: 'Non capisco questo polverone, è capitato un episodio simile ad #Orsato in… - Pall_Gonfiato : #Serra e #Orsato derisi da #LaGazzetta: 'Sono come #Fantozzi e #Fonzie: il secondo non sbaglia mai' - Inter___nos : Bandiere nell’armadio, preferite un arbitro che sbaglia e chiede scusa o un arbitro che sbaglia ma difende la sua r… - alexfront83 : RT @theboss_1908: Ma #Orsato dopo #JuveRoma dove fece il medesimo errore di interpretazione di #Serra fu fermato dalla'@AIA_it ? Vi rispond… -