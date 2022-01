Moratti: «Accordo con i pediatri: almeno 3 ore a settimana nelle scuole per i tamponi» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La vicepresidente della Lombardia: «La Regione ha firmato un Accordo con Ats, le scuole medie ed elementari e con i pediatri di libera scelta: almeno 3 ore settimanali consecutive negli istituti scolastici per effettuare tamponi e dare consulenze». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La vicepresidente della Lombardia: «La Regione ha firmato uncon Ats, lemedie ed elementari e con idi libera scelta:3 oreli consecutive negli istituti scolastici per effettuaree dare consulenze».

Advertising

G82524600 : RT @Simonettafaggi1: @La_manina__ Sono d’accordo. Da donna proprio non capisco quando si dice: deve essere una donna, solo xche’ lo è. Ma l… - Simonettafaggi1 : @La_manina__ Sono d’accordo. Da donna proprio non capisco quando si dice: deve essere una donna, solo xche’ lo è. M… - LuigiBevilacq17 : RT @boni_castellane: Pera e la Moratti. Ma certo certo come no. Due messi da parte perché stavano sulle balle adesso invece mettono d'accor… - andriola69 : RT @boni_castellane: Pera e la Moratti. Ma certo certo come no. Due messi da parte perché stavano sulle balle adesso invece mettono d'accor… - Signor_Chester_ : RT @boni_castellane: Pera e la Moratti. Ma certo certo come no. Due messi da parte perché stavano sulle balle adesso invece mettono d'accor… -