Luciana Lamorgese a Napoli | «Più scuola e videocamere | ecco il patto contro i clan»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ministro, anche quartieri borghesi come Fuorigrotta sono al centro di una guerra di camorra, dove i killer non esitano a entrare in azione il 23 dicembre alle 11 del mattino, tra la...

Advertising

niospa : RT @MyItaly3: @mattino5 Per favore mi aiutate firmando o ritwittando la petizione - fcwitness : @zaiapresidente @M_Fedriga Rivolgo la mia solidarietà personale a tutti i cittadini (ricattati dalle istituzioni) p… - infoitinterno : Foggia. 'Luciana Lamorgese dialoga con gli studenti: si, quali studenti?' - ENMItaly : #Immigrazione e #Microcredito. 'Valorizzare il merito e integrare', leggi su - gazzettanapoli : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, mercoledì prossimo, 19 gennaio, alle ore 10.30, sarà inprefettura a Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Luciana Lamorgese

Chi difficilmente figurerà nel post - Draghi o nel nuovo Draghi in salsa Colao o Cartabia, è. Quirinale, Berlusconi: 'Non deluderò chi mi ha dato fiducia'. Meloni: 'FdI farà la sua ...E gettano un'ombra ulteriore sull'utilizzo di questo tipo di misura che la stessa ministraaveva dichiarato di voler eliminare. Said è stato il secondo minore migrante a morire, in ...Ministro Luciana Lamorgese, anche quartieri borghesi come Fuorigrotta sono al centro di una guerra di camorra, dove i killer non esitano a entrare in azione il 23 dicembre alle 11 del mattino, tra la.“La pandemia ci insegna ancora di più che siamo fatti gli uni per gli altri, che abbiamo bisogno gli uni per gli altri, quindi tutti, Stato, Chiesa, società civile, tutti debbono fare la loro parte ne ...