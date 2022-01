La Croce e la svastica, l’ambiguo ruolo di Pio XII negli anni ’30 e ’40: Pirozzi e Di Grazia riaprono il caso (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Arriva in libreria, in concomitanza con la Giornata della Memoria, il libro scritto da Ottavio Di Grazia e Nico Pirozzi “La Croce e la svastica. Il pontificato di Pio XII tra silenzi e complicità” (D’Amico editore, pp. 264, Euro 20). Un testo destinato a rinfocolare le polemiche sul ruolo ricoperto da Eugenio Pacelli negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. «Tutto cominciò – spiegano gli autori del libro – quasi sessant’anni fa, quando un giovane drammaturgo tedesco, Rolf Hochhuth, terminò la stesura di un lavoro destinato a renderlo famoso per il resto dei suoi giorni. Ottanta minuti di dialoghi e monologhi che lanciavano un inquietante cono d’ombra su uno dei pontificati più lunghi della storia della Chiesa. È da quel lontano 20 febbraio del ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Arriva in libreria, in concomitanza con la Giornata della Memoria, il libro scritto da Ottavio Die Nico“Lae la. Il pontificato di Pio XII tra silenzi e complicità” (D’Amico editore, pp. 264, Euro 20). Un testo destinato a rinfocolare le polemiche sulricoperto da Eugenio PacelliTrenta e Quaranta del secolo scorso. «Tutto cominciò – spiegano gli autori del libro – quasi sessant’fa, quando un giovane drammaturgo tedesco, Rolf Hochhuth, terminò la stesura di un lavoro destinato a renderlo famoso per il resto dei suoi giorni. Ottanta minuti di dialoghi e monologhi che lanciavano un inquietante cono d’ombra su uno dei pontificati più lunghi della storia della Chiesa. È da quel lontano 20 febbraio del ...

Ultime Notizie dalla rete : Croce svastica La croce e la svastica: il 24 gennaio esce il nuovo libro di Nico Pirozzi e Ottavio Di Grazia Lunedì 24 gennaio uscirà nelle librerie 'La croce e la svastica' (D'Amico editore), il nuovo libro scritto a quattro mani da Nico Pirozzi e Ottavio Di Grazia . Il libro verte sulla figura di Papa Pio XII , del quale viene analizzato il discusso ...

La storia dimenticata della missione nazista in Amazzonia ... si trova, intatta e conservata, la tomba di Joseph Greiner, il caduto della missione, sulla quale svettano una croce ed una svastica.

La Croce e la svastica, l'ambiguo ruolo di Pio XII negli anni '30 e '40: Pirozzi e Di Grazia riaprono il caso - Ildenaro.it Il Denaro La svastica quotidiana Il funerale nazista a Roma, quartiere Prati, ci dice qualcosa di incontrovertibile e di orribile. Ci dice che una giovane donna italiana, nell'anno 2022, viene salutata dai suoi amici nel segno dello ...

Lunedì 24 gennaio uscirà nelle librerie 'La Croce e la svastica' (D'Amico editore), il nuovo libro scritto a quattro mani da Nico Pirozzi e Ottavio Di Grazia. Il libro verte sulla figura di Papa Pio XII, del quale viene analizzato il discusso