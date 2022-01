The Man Who Fell To Earth: Chiwetel Ejiofor nel teaser della serie Showtime (Di martedì 18 gennaio 2022) Chiwetel Ejiofor al centro del teaser della serie Showtime The Man Who Fell To Earth, ispirata al romanzo L'uomo che cadde sulla terra. Dopo essere passata da Hulu a CBS All Access (prima che il servizio fosse ribattezzato Paramount+) e poi a Showtime, la serie The Man Who Fell to Earth si svela con il primo teaser trailer, incentrato sul personaggio interpretato da Chiwetel Ejiofor. Vagamente basata sull'omonimo romanzo di fantascienza del 1963 dell'autore de La regina degli scacchi Walter Tevis, poi divenuto un film con David Bowie nel 1976, The Man Who Fell to Earth vede Chiwetel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022)al centro delThe Man WhoTo, ispirata al romanzo L'uomo che cadde sulla terra. Dopo essere passata da Hulu a CBS All Access (prima che il servizio fosse ribattezzato Paramount+) e poi a, laThe Man Whotosi svela con il primotrailer, incentrato sul personaggio interpretato da. Vagamente basata sull'omonimo romanzo di fantascienza del 1963 dell'autore de La regina degli scacchi Walter Tevis, poi divenuto un film con David Bowie nel 1976, The Man Whotovede...

Advertising

zarro_c : Si è concluso con lo scoppiettante risultato di 7-5 per i padroni di casa, l’incontro tra F.C. Zarro e Spera Ebbast… - VoceGiallorossa : ??#IlMiglioreVG - Rui Patricio è il 'man of the match' di @OfficialASRoma - @CagliariCalcio 1-0! #ASRoma… - dimangian : @The_Rain_Man @ultimacena_31 @a_meluzzi Caso mai devono andare via i maiali che l'hanno ridotta così, e non parlo s… - FutsalWorld4 : RT @riodevale: ???? #ItalFutsal 14-man squad announced by @CoachBellarte prior to the upcoming #FutsalEURO ?? 1. MAMMARELLA ?? 2. NICOLODI 3.… - riodevale : ???? #ItalFutsal 14-man squad announced by @CoachBellarte prior to the upcoming #FutsalEURO ?? 1. MAMMARELLA ?? 2. NI… -