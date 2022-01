Red Canzian, arrivano nuove notizie dall’ospedale: fan con il fiato sospeso (Di martedì 18 gennaio 2022) Qualche giorno fa Red Canzian aveva dovuto perdersi l'anteprima del suo musical Casanova Opera Pop che era andata in scena al teatro Metropolitano di San Donà di Piave, a Venezia. Era stato lo stesso musicista, con una nota vocale registrata e mandata alla fine dello spettacolo, a spiegare al pubblico il motivo per cui non era potuto essere presente e non sarà presente prossimamente. L'ex Pooh, infatti, era stato ricoverato a causa di un'infezione molto seria. Col pubblico si era scusato per non essere in teatro a causa di "un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni". Lo stato di salute di Red Canzian Canzian era stato trasferito in terapia intensiva per motivi precauzionali ma pare che il peggio sia passato, ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 gennaio 2022) Qualche giorno fa Redaveva dovuto perdersi l'anteprima del suo musical Casanova Opera Pop che era andata in scena al teatro Metropolitano di San Donà di Piave, a Venezia. Era stato lo stesso musicista, con una nota vocale registrata e mandata alla fine dello spettacolo, a spiegare al pubblico il motivo per cui non era potuto essere presente e non sarà presente prossimamente. L'ex Pooh, infatti, era stato ricoverato a causa di un'infezione molto seria. Col pubblico si era scusato per non essere in teatro a causa di "un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni". Lo stato di salute di Redera stato trasferito in terapia intensiva per motivi precauzionali ma pare che il peggio sia passato, ...

Advertising

zaiapresidente : ?????? FORZA RED, TORNA PRESTO! IL TUO POSTO E’ NEL CUORE DELLA MUSICA E DELLA GENTE! I miei più affettuosi auguri d… - QuotidianPost : Red Canzian ricoverato come sta oggi: le prime dichiarazioni del figlio - _PuntoZip_ : CASANOVA OPERA POP di Red Canzian – Debutto sold out a Venezia per il musical kolossal - beppeferri9649 : RT @cronaca_di_ieri: 16/01/22 Infezione al cuore, Red Canzian ricoverato in terapia intensiva Il noto bassista dei Pooh ha rischiato la s… - GammaStereoRoma : Red Canzian - Per un attimo -