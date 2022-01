Psicologia, il potere della gioia nella vita contro i disturbi psichici (Di martedì 18 gennaio 2022) Recenti studi hanno dimostrato come i pensieri positivi rendano migliori e più aperti al mondo Psicologia, il potere della gioia nella vita – curiosauro.itUn’eterna lotta quella tra gioia e dolore, scegliere di “affidarsi” all’una all’altra può considerevolmente cambiare il modo di affrontare la vita. L’importanza della positività non è solo un concetto astratto, ma un concreto atto di movimento verso l’esterno. La spinta verso il mondo degli altri, della natura e degli animali comporta un benessere psicologico e fisico che migliora l’esistenza e dissipa le negatività. La psicologa sociale, Barbara Fredrickson Lee, professoressa all’Università del North Carolina evidenzia come scegliere tra gioia e ... Leggi su curiosauro (Di martedì 18 gennaio 2022) Recenti studi hanno dimostrato come i pensieri positivi rendano migliori e più aperti al mondo, il– curiosauro.itUn’eterna lotta quella trae dolore, scegliere di “affidarsi” all’una all’altra può considerevolmente cambiare il modo di affrontare la. L’importanzapositività non è solo un concetto astratto, ma un concreto atto di movimento verso l’esterno. La spinta verso il mondo degli altri,natura e degli animali comporta un benessere psicologico e fisico che migliora l’esistenza e dissipa le negatività. La psicologa sociale, Barbara Fredrickson Lee, professoressa all’Università del North Carolina evidenzia come scegliere trae ...

