Oroscopo di Barbanera 18 gennaio | martedì incredibile | ecco per chi

Leggi su cityroma

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Grazie a Saturno complice, sarete penetranti e concisi nell’attività, con una buona capacità di sintesi. Risorse preziose per tirare acqua al vostro mulino. Toro (21/4 – 20/5) – L’azione di Urano nel vostro cielo si fa sentire. Assecondate con fiducia i cambiamenti che sta provocando nella vostra vita. Lasciatevi andare. Gemelli (21/5 – 21/6) – Le pretese del partner vi sembreranno in un primo momento esagerate, poi le troverete non solo appropriate, ma anche molto rassicuranti. Cancro (22/6 – 22/7) – Con Plutone contro, se in famiglia dovesse capitarvi di venire a conoscenza di qualcosa che non vi era stato detto, sappiate essere discreti e rispettosi. Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodi Branko cliccando QUI Entra nel gruppodi ...