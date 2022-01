LIVE Gabon-Marocco 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: inizia la ripresa! (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? inizia il secondo tempo! 20.50 Meritato vantaggio del Gabon che ha anche sfiorato il raddoppio, male il Marocco che è sembrato entrare in campo svogliato. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Gabon-Marocco 1-0. 43? Kanga con un tiro dalla distanza spaventa il portiere del Marocco. 41? Giallo per Amrabat per un fallo a centrocampo. 39? Espulsione per il Ghana, in dieci uomini contro il Comore. Ghana incredibilmente fuori in questo momento. 37? Biyogo Poko scatenato, salta un difensore e va al tiro, pallone fuori di pochissimo. 35? Chair fuori, dentro Amallah nel Marocco. 33? Subito un cambio per il Marocco. 31? Chakla di testa non trova il secondo ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?il secondo tempo! 20.50 Meritato vantaggio delche ha anche sfiorato il raddoppio, male ilche è sembrato entrare in campo svogliato. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,1-0. 43? Kanga con un tiro dalla distanza spaventa il portiere del. 41? Giallo per Amrabat per un fallo a centrocampo. 39? Espulsione per il Ghana, in dieci uomini contro il Comore. Ghana incredibilmente fuori in questo momento. 37? Biyogo Poko scatenato, salta un difensore e va al tiro, pallone fuori di pochissimo. 35? Chair fuori, dentro Amallah nel. 33? Subito un cambio per il. 31? Chakla di testa non trova il secondo ...

