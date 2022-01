L’artista Vella espone a Venezia nel ricordo della Shoah

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sabato 22 gennaio 2022 alle ore 17.00 in occasione del giornomemoria nella galleria VISIONI ALTRE, in Campo del Ghetto Novo a, viene inaugurato il progetto “La vasca del Führer – per ricordare le vittime”una collettiva di opere di artisti che saranno esposte fino al 13 febbraio 2022. Il progetto ideato e curato da Adolfina de Stefani con testo e presentazione critica a cura di Alessandra Agostinelli.Tra i partecipatimostra anche l’avellinese Generoso. L’opera che presenta s’intitola ” Il cancellovergogna ”e riproduce la giornata del Il 27 gennaio 1945 quando furono abbattuti i cancelli dei campi di sterminio rivelando l’orrore del nazi-fascismo. I prigionieri sopravvissuti erano ...