"Jessica ti prego, ascoltami": è piena crisi d'ansia al GF Vip, sfogo disperato tra sorelle [VIDEO] (Di martedì 18 gennaio 2022) Al GF Vip è tempo di rivelazioni clamorose: le telecamere scovano Jessica e Lulù durante uno cambio di confidenze shock. Jessica Selassiè in confessionale al GF Vip (fonte youtube)Il prime time di ieri sera ha portato alla luce il lato più fragile di Jessica Selassiè. La Princess infatti, non ha vissuto bene l'intervento nel reality della madre di Sophie Codegoni, che l'ha accusata di tramare alle spalle della figlia. L'esuberante Jessica, infatti, non ha mai negato di provare attrazione per Alessandro Basciano, attualmente impegnato con Sophie, pur cercando di tenersi sempre ai margini del loro rapporto. La sorella Lulù ha tentato più volte di metterla in guardia circa le sue bonarie interferenze nella coppia, ma Jessica si è sempre giustificata, adducendo il pretesto di non voler snaturare la sua ...

