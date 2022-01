Giudice Sportivo Serie A: ammende per tre società, sei gli squalificati tra i calciatori (Di martedì 18 gennaio 2022) Giudice Sportivo Serie A: tutti gli squalificati della 22esima giornata del massimo campionato Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato in merito alla 22esima giornata di Serie A. Saranno sei gli squalificati per la prossima giornata: Carboni e Pavoletti del Cagliari, Soumaoro del Bologna, Cataldi della Lazio, Ranieri della Salernitana e Maggiore dello Spezia. Ammonizione con diffida e ammenda di 1.500 euro per Bandinelli dell’Empoli e Ferrari del Sassuolo. ammende per le società: 3 mila euro per il Milan, 5 per il Genoa e 10 all’Atalanta. Inoltre tra gli allenatori p stato espulso anche Beccaccioli del Napoli. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022)A: tutti glidella 22esima giornata del massimo campionato Ilha diramato il comunicato in merito alla 22esima giornata diA. Saranno sei gliper la prossima giornata: Carboni e Pavoletti del Cagliari, Soumaoro del Bologna, Cataldi della Lazio, Ranieri della Salernitana e Maggiore dello Spezia. Ammonizione con diffida e ammenda di 1.500 euro per Bandinelli dell’Empoli e Ferrari del Sassuolo.per le: 3 mila euro per il Milan, 5 per il Genoa e 10 all’Atalanta. Inoltre tra gli allenatori p stato espulso anche Beccaccioli del Napoli. ...

