Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 16/01/22 (Di martedì 18 gennaio 2022) La versione Nintendo Switch di Minecraft trionfa negli ultimi Dati di vendita: una settimana tranquilla per i videogiochi in formato fisico Pur dovendoli riportare per dovere di cronaca, dobbiamo riconoscere che i Dati di vendita di questa settimana (appena conclusa, come sempre) mostrano una situazione di calma piatta per gli incassi dei videogiochi. Come sempre, è il connubio tra l’ente britannico GfK e il rapporto (stavolta più o meno puntuale) di GamesIndustry.biz a fornirci i numeri esatti. Approfittiamo del nostro incipit per ricordare, prima del solito, che in ogni appuntamento ci soffermiamo sulle vendite cumulative della settimana precedente. Inoltre, il mercato che tratteremo è sempre e solo quello del formato fisico. Ci sarà un motivo se Steve in Smash ha rotto ... Leggi su tuttotek (Di martedì 18 gennaio 2022) La versione Nintendo Switch di Minecraft trionfa negli ultimidi: una settimana tranquilla per iin formato fisico Pur dovendoli riportare per dovere di cronaca, dobbiamo riconoscere che ididi questa settimana (appena conclusa, come sempre) mostrano una situazione di calma piatta per gli incassi dei. Come sempre, è il connubio tra l’ente britannico GfK e il rapporto (stavolta più o meno puntuale) di GamesIndustry.biz a fornirci i numeri esatti. Approfittiamo del nostro incipit per ricordare, prima del solito, che in ogni appuntamento ci soffermiamo sulle vendite cumulative della settimana precedente. Inoltre, il mercato che tratteremo è sempre e solo quello del formato fisico. Ci sarà un motivo se Steve in Smash ha rotto ...

Advertising

tuttoteKit : Dati di vendita britannici: risultati per i #Videogiochi fino a 16/01/22 #DatiDiVendita #tuttotek - ilnida : RT @HDblog: Nintendo Switch è stata la regina del mercato videoludico in Giappone nel 2021 - HDblog : RT @HDblog: Nintendo Switch è stata la regina del mercato videoludico in Giappone nel 2021 - biif : @grigiocemento Il problema è che da un lato se lo pigliano per ricerche genetiche (previsto anche in Gazzetta nel 2… - gigibeltrame : Nintendo Switch è stata la regina del mercato videoludico in Giappone nel 2021 #digilosofia… -

Ultime Notizie dalla rete : Dati vendita Carburanti: nuovi interventi rialzo prezzi, sale ancora Eni su benzina e diesel - 2 ... in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'... La media del diesel servito sale a 1,768 euro/litro (ieri 1,766) con i punti vendita delle compagnie ...

TIM: rimodulazioni per alcune offerte mobili ricaricabili dal 28 febbraio ...documentazione richiesta recandosi in un punto vendita TIM chiamando il 119 Nota: il modulo può essere sostituito da una comunicazione scritta in forma libera che dovrà però contenere gli stessi dati ...

Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 16/01/22 tuttoteK Clabo spicca il volo dopo dati preliminari gestionali 2021 (Teleborsa) - Clabo spicca il volo a Piazza Affari dopo la pubblicazione dei dati gestionali relativi all'esercizio 2021, risultando sospeso in asta di volatilità. Il titolo si attesta a quota ...

Miroglio Fashion con RetailTune per il Drive to Store Miroglio Fashion, con i brand di moda Motivi, Elena Mirò, Oltre e Fiorella Rubino, punta a valorizzare la presenza online dei suoi oltre 900 negozi monomarca investendo sul Drive to Store ...

... in base all'elaborazione di Quotidiano Energia deialle 8 di ieri comunicati dai gestori all'... La media del diesel servito sale a 1,768 euro/litro (ieri 1,766) con i puntidelle compagnie ......documentazione richiesta recandosi in un puntoTIM chiamando il 119 Nota: il modulo può essere sostituito da una comunicazione scritta in forma libera che dovrà però contenere gli stessi...(Teleborsa) - Clabo spicca il volo a Piazza Affari dopo la pubblicazione dei dati gestionali relativi all'esercizio 2021, risultando sospeso in asta di volatilità. Il titolo si attesta a quota ...Miroglio Fashion, con i brand di moda Motivi, Elena Mirò, Oltre e Fiorella Rubino, punta a valorizzare la presenza online dei suoi oltre 900 negozi monomarca investendo sul Drive to Store ...