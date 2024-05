Il femminicidio di Aosta Lo strazio del papà della ventenne | La sua morte non sia vana

(Di domenica 5 maggio 2024) Un processo acceso, pieno di colpi di scena e scontri tra difesa, accusa e il legalefamigliavittima. Questo e molto altro è accaduto nella udienza fiume, finita poco primamezzanotte di ieri, al terminequale la presidente del tribunale correzionale di Grenoble, Catherine Lanza-Perret, ha condannato a sei mesi di carcere Sohaib Teima, Il 21enne italiano di origini egiziane residente a Fermo che si trova in Francia per gli studi universitari. Il giovane è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti e minacce nei confrontiex fidanzata, la 22enne di Lione Auriane Laisne. Teima è anche gravemente indiziato dalla Procura didi aver ucciso la ragazza tra il 26 e 27 marzo nella chiesetta diroccata di Equilivaz, un villaggio abbandonato vicino La ...

