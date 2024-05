Orari Giro d’Italia 2024 oggi | partenza e arrivo San Francesco a Campo-Santuario di Oropa - t - streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Unacon il botto, e la seconda tappa non prevede niente di meno. Dopo la scoppiettante Venaria Reale-Torino ilprevede un’altra giornata che potrebbe rimanere negli annali. Il menù prevede subito infatti il primoin salita, in un luogo che richiama alla storia come ildi. Altra frazione breve, 150 chilometri dalladi Sanalal traguardo, ma che potrebbe dire molto sullo svolgimento della Corsa Rosa. Lo sconfitto di ieri, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), sarà arrabbiatissimo e vorrà assolutamente riprendersi quello chegli è stato tolto in volata: la Maglia Rosa. Simbolo del primato che è andato sulle spalle di ...