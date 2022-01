Bollette, decreto anti rincari verso il rinvio a dopo il voto per il Colle. Cingolani: “Valutiamo di ridurre le rendite dei produttori. E più estrazione di gas in Italia” (Di martedì 18 gennaio 2022) Le nuove misure contro il rincaro delle Bollette potrebbero slittare di qualche giorno, perché è difficile secondo diverse fonti di governo che si arrivi a chiudere il testo già giovedì. “Siamo in alto mare, difficile, se non impossibile, si riesca…”, ha detto all’Adnkronos una fonte del Tesoro. In particolare non si trova la quadra sull’ipotesi – a cui si è detto favorevole anche Mario Draghi – di un contributo dei grandi gruppi energetici che hanno fatto extraprofitti grazie al fatto che producono energia a basso costo da fonti rinnovabili (in particolare l’idroelettrico) e poi la rivendono a prezzi parametrati a quello del gas. Una sorta di nuova Robin tax, temporanea a differenza di quella tremontiana che fu bocciata dalla Consulta nel 2015. Morale: difficile che anche questo dossier si possa chiudere prima del voto per il Colle, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Le nuove misure contro il rincaro dellepotrebbero slittare di qualche giorno, perché è difficile secondo diverse fonti di governo che si arrivi a chiudere il testo già giovedì. “Siamo in alto mare, difficile, se non impossibile, si riesca…”, ha detto all’Adnkronos una fonte del Tesoro. In particolare non si trova la quadra sull’ipotesi – a cui si è detto favorevole anche Mario Draghi – di un contributo dei grandi gruppi energetici che hanno fatto extraprofitti grazie al fatto che producono energia a basso costo da fonti rinnovabili (in particolare l’idroelettrico) e poi la rivendono a prezzi parametrati a quello del gas. Una sorta di nuova Robin tax, temporanea a differenza di quella tremontiana che fu bocciata dalla Consulta nel 2015. Morale: difficile che anche questo dossier si possa chiudere prima delper il, ...

