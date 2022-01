Soluzioni Cruciverba del 17 01 22 Tutte le definizioni

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Se vi state chiedendo quali siano ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e potrete godere di una mente più reattiva e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Non indugiamo oltre e vediamo ledeidel giorno 17/01/22: Barca a vela per principianti 8 lettere: Ansaldo: Insieme di trattative tra governo e sindacati 14 lettere: Gerontocrazia: La bambina dei fumetti di quino 16 lettere: Capitan america: La formazione militare perfezionata 7 lettere: Stalag: Lo scudo della tartaruga 6 lettere: Egida: Moni attore di teatro 8 lettere: Rostand: Plant era la voce solista dei zeppelin 8 lettere: Cantino: Riguardanti relativi 10 lettere: Miotonici: Scena ...

Se siete in cerca delle soluzioni dei cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e vi ritroverete con una mente ben allenata ed un cervello più giovane della ... «La solitudine del cruciverba incompiuto. Storie di tranelli linguistici e disturbi psicosemantici» di Sara Cassandra, per Iuppiter Edizioni ...