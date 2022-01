Il Cantante Mascherato | quale sarà la prima maschera | parla Milly Carlucci

(Di lunedì 17 gennaio 2022)sui social ha svelato lache gareggerà nel talk show Il: scopriamorecentemente alla conduzione di Ballando con le Stelle, molto presto presenterà un nuovo avvincente programma, stiamondo de Il. Il format debutterà venerdì 11 febbraio su Rai Uno, dunque la settimana successiva la chiusura del Festival di Sanremo. La nuova edizione del noto programma di Rai 1 (via social)Si tratta di un talent show musicale che vede come concorrenti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che si esibiscono in ...

In attesa dell'11 febbraio quando partirà in prima serata su Rai 1 la terza edizione del, Milly Carlucci svela le maschere sui social del programma. Lo aveva annunciato due giorni fa 'lunedì svereremo le maschere' e così è stato, al momento, per le prime due. La prima ...Pochi minuti fa, la conduttrice ha pubblicato via social il tanto atteso annuncio relativo ad uno dei personaggi che parteciperanno a Il2022 . Comodamente seduta su un divanetto ...In attesa dell’11 febbraio quando partirà in prima serata su Rai 1 la terza edizione del Cantante Mascherato, Milly Carlucci svela le maschere sui social del programma. Lo ...Spuntano le prime indiscrezioni sul Il Cantante Mascherato 2022. A parlare è proprio la conduttrice Milly Carlucci: il primo partecipante ...