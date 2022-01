Covid: in Francia obbligo di vaccino per gli atleti. E Djokovic salterà anche il Roland-Garros (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tutti gli atleti sportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano in Francia per una competizione dovrà essere vaccinato per entrare in un impianto sportivo. Lo rende noto la Afp da fonti del governo.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tutti glisportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano inper una competizione dovrà essere vaccinato per entrare in un impianto sportivo. Lo rende noto la Afp da fonti del governo....

Advertising

TgLa7 : #Covid: dopo 36 ore dibattito, #Francia approva pass vaccinale - Eurosport_IT : Nuovi problemi in vista per Novak Djokovic... ?????? Roland Garros, cambiano le regole in Francia ??… - petergomezblog : Francia, verso lo sciopero generale della scuola. I prof contro il protocollo del governo per i contagi Covid: “Cao… - Eib63 : RT @TgLa7: #Covid: dopo 36 ore dibattito, #Francia approva pass vaccinale - Alise0 : RT @Eurosport_IT: Nuovi problemi in vista per Novak Djokovic... ?????? Roland Garros, cambiano le regole in Francia ?? -