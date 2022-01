Calciomercato Atalanta: rifiutati 30 milioni di euro per Zapata (Di lunedì 17 gennaio 2022) . La Dea resiste all’assalto del Newcastle Secondo quanto riporta Daily Record l’Atalanta avrebbe rifiutato o 30 milioni di euro offerti dal Newcastle per assicurarsi le prestazioni di Duvan Zapata. Tale cifra non soddisfa la dirigenza bergamasca che, per lasciar partire il suo attaccante richiede non meno di 45 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) . La Dea resiste all’assalto del Newcastle Secondo quanto riporta Daily Record l’avrebbe rifiutato o 30diofferti dal Newcastle per assicurarsi le prestazioni di Duvan. Tale cifra non soddisfa la dirigenza bergamasca che, per lasciar partire il suo attaccante richiede non meno di 45di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

