Sassoli, Follini: “Non disperdere attimo commozione comune” (Di domenica 16 gennaio 2022) “C’era una nota di sincerità, e non solo di circostanza, nelle parole, nei ricordi e perfino nei riti che hanno accompagnato la scomparsa di David Sassoli. Come a dire che nel ricordare una bella figura umana e pubblica la politica voleva anche rivendicare alcune sue virtù, dare un senso a se stessa e perfino alla sua quotidianità, offrire il volto nascosto della sua unità. Almeno per un attimo. L’elogio di una figura così lontana dal bullismo non appare come il tributo che il vizio arreca alla virtù. Semmai come una sorta di promessa che il ceto politico rivolge a se stesso per venire a capo di alcuni dei suoi difetti più radicati. Siamo così abituati a vedere la politica sottomessa, costretta all’angolo, criticata in mille modi, e pertanto indotta a uscire dalle sue difficoltà quasi sempre randellando l’avversario e giocando sull’insinuazione, la ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 gennaio 2022) “C’era una nota di sincerità, e non solo di circostanza, nelle parole, nei ricordi e perfino nei riti che hanno accompagnato la scomparsa di David. Come a dire che nel ricordare una bella figura umana e pubblica la politica voleva anche rivendicare alcune sue virtù, dare un senso a se stessa e perfino alla sua quotidianità, offrire il volto nascosto della sua unità. Almeno per un. L’elogio di una figura così lontana dal bullismo non appare come il tributo che il vizio arreca alla virtù. Semmai come una sorta di promessa che il ceto politico rivolge a se stesso per venire a capo di alcuni dei suoi difetti più radicati. Siamo così abituati a vedere la politica sottomessa, costretta all’angolo, criticata in mille modi, e pertanto indotta a uscire dalle sue difficoltà quasi sempre randellando l’avversario e giocando sull’insinuazione, la ...

