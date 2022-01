Quirinale, 40 grandi elettori del Misto scelgono Paolo Maddalena come candidato (Di domenica 16 gennaio 2022) Una discussione durata alcune settimane. Poi, con metodo di voto a doppio cieco, circa 40 parlamentari non iscritti ai gruppi dei principali partiti hanno scelto il loro candidato per il Quirinale. Sarà Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte costituzionale, il nome che inseriranno nell’urna alla Camera già dal primo scrutinio. Deputati e senatori del Misto, in gran parte fuoriusciti dal Movimento 5 stelle nel passaggio tra il governo Conte due all’esecutivo Draghi, avevano una rosa di 13 papabili tra i quali esprimere una preferenza: Giorgio Agamben, Alessandro Barbero, Lorenza Carlassarre, Fabiola Gianotti, Piercamillo Davigo, Nino Di Matteo, Anna Falcone, Nicola Gratteri, Paolo Maddalena, Ugo Mattei, Giorgio Parisi, Chiara Saraceno, Gustavo ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) Una discussione durata alcune settimane. Poi, con metodo di voto a doppio cieco, circa 40 parlamentari non iscritti ai gruppi dei principali partiti hanno scelto il loroper il. Sarà, vicepresidente emerito della Corte costituzionale, il nome che inseriranno nell’urna alla Camera già dal primo scrutinio. Deputati e senatori del, in gran parte fuoriusciti dal Movimento 5 stelle nel passaggio tra il governo Conte due all’esecutivo Draghi, avevano una rosa di 13 papabili tra i quali esprimere una preferenza: Giorgio Agamben, Alessandro Barbero, Lorenza Carlassarre, Fabiola Gianotti, Piercamillo Davigo, Nino Di Matteo, Anna Falcone, Nicola Gratteri,, Ugo Mattei, Giorgio Parisi, Chiara Saraceno, Gustavo ...

Advertising

matteorenzi : Stasera alle 21.30 in diretta su @radioleopoldait la prima assemblea dei grandi elettori di @ItaliaViva in vista de… - elio_vito : La prossima settimana Toscana ed EmiliaRomagna votano i loro grandi elettori per il Quirinale. Mi permetto di segna… - pietroraffa : ?? Il Presidente della Camera Fico ha reso noto che i 1009 grandi elettori che eleggeranno il prossimo… - c_briguglio : Voti di grandi elettori come viveri: lo #scoiattolo di #Berlusconi riprende il nome (Aktion Eichhörnchen, 1961) del… - danieledv79 : RT @pietroraffa: ?? Il Presidente della Camera Fico ha reso noto che i 1009 grandi elettori che eleggeranno il prossimo #PresidentedellaRepu… -