Laura Freddi a valanga su GF Vip | Bruganelli e Bonolis | cosa ha detto

Leggi su vesuvius

(Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo due settimane da opinionista,ha abbandonato il GF Vip per dare nuovamente spazio a Sonia: il suo commento. Nelle ultime settimane abbiamo vistosostituire Sonianello studio del Grande Fratello Vip. L’intuizione di Alfonso Signorini è stata un successo con la showgirl che non ha sfigurato. Andiamo quindi a vedere le sue parole sull’esperienza al GF. L’opinionista durante una delle sue sertai nello studio del reality (Via Screenshot)Alfonso Signorini nelle ultime settimane ha dovuto rimediare all’assenza di Sonia, partita per le vacanze di Natale già accordate prima dell’inizio della trasmissione. Così il presentatore ha optato per, un nome ...