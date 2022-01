Gasperini: 'L'Atalanta ha giocato un'ottima partita' (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Abbiamo disputato un'ottima partita e giocato alla pari con una grande squadra come l'Inter. Loro ci aspettavano bassi, giocando molto col portiere ma, nel complesso, abbiamo fatto bene. Nel finale ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Abbiamo disputato un'alla pari con una grande squadra come l'Inter. Loro ci aspettavano bassi, giocando molto col portiere ma, nel complesso, abbiamo fatto bene. Nel finale ...

Advertising

GoalItalia : Gasperini difende Muriel: 'Gran partita, chi lo critica non conosce l'Atalanta' ??? - Alberto_Today : Gasperini: 'L'Atalanta meritava di più, impedito all'Inter di giocare. Scudetto per loro, Milan e Napoli. Gli episo… - Alberto_Today : L'Atalanta non fa segnare l'Inter e dà al Milan la chance del sorpasso. Miracolo Gasperini, così ha bloccato Inzagh… - Fprime86 : RT @SkySport: Gasperini dopo Atalanta-Inter: 'Di solito loro dominano, oggi abbiamo fatto di più noi' #SkySport #SerieA #SkySerieA #Atalant… - Mediagol : Atalanta-Inter, Gasperini: “Lotta scudetto? Abbiamo obiettivi diversi dalle milanesi” -