Tesla accetta pagamenti Dogecoin. Prezzo DOGE rialza del 18% nella giornata (Di venerdì 14 gennaio 2022) I rapporti dell'azienda di veicoli elettrici che dichiarano l'introduzione dei pagamenti DOGE sono stato emessi all'inizio di questa settimana da un analista che ha esaminato il codice sorgente di Tesla Tesla, l'azieda produttrice di veicoli elettrici e società energetica ecologica con sede in Texas, ha iniziato ad accettare pagamenti sotto forma di DOGEcoin. L'amministratore delegato e product architect di Tesla Elon Musk, un sostenitore di lunga data della moneta meme, ha condiviso oggi la notizia. Il magnate miliardario in passato ha pubblicamente espresso di preferire DOGEcoin a Bitcoin come alternativa di pagamento. Musk, che da allora ha assunto il nome di "DOGEfather", lo scorso ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 14 gennaio 2022) I rapporti dell'azienda di veicoli elettrici che dichiarano l'introduzione deisono stato emessi all'inizio di questa settimana da un analista che ha esaminato il codice sorgente di, l'azieda produttrice di veicoli elettrici e società energetica ecologica con sede in Texas, ha iniziato adresotto forma di. L'amministratore delegato e product architect diElon Musk, un sostenitore di lunga data della moneta meme, ha condiviso oggi la notizia. Il magnate miliardario in passato ha pubblicamente espresso di preferirea Bitcoin come alternativa di pagamento. Musk, che da allora ha assunto il nome di "father", lo scorso ...

