Polizia, sindacato contro le mascherine FFP2 rosa: giusto o sbagliato? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel pieno della quarta ondata dell'emergenza pandemica da Covid-19, quando (forse) i problemi su cui concentrarsi dovrebbero essere altri, l'attenzione è completamente focalizzata sull'approvvigionamento di mascherine della Polizia di Stato. Per carità, i dispositivi di protezione rappresentano uno strumento essenziale nella lotta al virus, perciò è importante che se ne parli. Tuttavia, lo sarebbe ancor di più se lo si facesse per delle ragioni concretamente valide. Nelle scorse ore, infatti, le Forze dell'Ordine sono state rifornite con lotti di FFP2 di colore rosa. Il che ha suscitato non poca indignazione. Ad insorgere, in particolare, è stata l'associazione sindacale SAP, la quale ha formalmente richiesto un intervento immediato a tutela dell'autorevolezza dell'Istituzione che rappresenta. Il SAP della ...

SimoneAlliva : Le proteste del Sindacato di polizia (Sap) per le #FFP2 rosa non sorprendono. Il Sap tributò 5 minuti di standing o… - SkyTG24 : Mascherine Ffp2 rosa alla Polizia, il sindacato insorge: “Indecorose” - ilpost : Uno dei principali sindacati della polizia, il Sindacato Autonomo di Polizia, particolarmente di destra, ha inviato… - lucatoscoromano : @emanuelapetrucc @globalistIT io trovo grave che il sindacato di Polizia non sappia che il rosa va di moda, ed è un… - Monia_Merli : #mascherinerosa Il rosa non è consono alla #Polizia perché, secondo il sindacato SAP, crea 'una parvenza di minore… -