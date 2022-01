Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia, buona la prima! Lettonia sconfitta per 36-23 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Inizia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale Italiana di Pallamano maschile nelle Qualificazioni ai Mondiali 2023. In quel di Torshavn (Isole Faroe), la formazione del Bel Paese supera infatti 26-23 la Lettonia nella prima giornata del gruppo 4, guadagnandosi due punti importantissimi e compiendo un passo decisivo verso il turno successivo. Gli azzurri partono subito molto forte, giocando ad un ritmo elevato e trovando il primo doppio vantaggio già sul 4-2, grazie a Thomas Bortoli, riuscendo a contenere lo spauracchio Dainis Kristopans con una marcatura aggressiva da parte di Simone Mengon. Col passare dei minuti la formazione allenata da Riccardo Trillini sale ulteriormente d’intensità e sfianca gli avversari, toccando addirittura il +10 al 19? sul 16-6, messo a segno da un ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Inizia nel migliore dei modi il cammino della Nazionalena dimaschile nelleai. In quel di Torshavn (Isole Faroe), la formazione del Bel Paese supera infatti 26-23 lanella prima giornata del gruppo 4, guadagnandosi due punti importantissimi e compiendo un passo decisivo verso il turno successivo. Gli azzurri partono subito molto forte, giocando ad un ritmo elevato e trovando il primo doppio vantaggio già sul 4-2, grazie a Thomas Bortoli, riuscendo a contenere lo spauracchio Dainis Kristopans con una marcatura aggressiva da parte di Simone Mengon. Col passare dei minuti la formazione allenata da Riccardo Trillini sale ulteriormente d’intensità e sfianca gli avversari, toccando addirittura il +10 al 19? sul 16-6, messo a segno da un ...

Advertising

sportface2016 : #Pallamano, qualificazioni Mondiali 2023: #Italia a valanga sulla Lettonia, netta vittoria all'esordio - zazoomblog : LIVE – Lettonia-Italia 15-23 qualificazioni Mondiali 2023 pallamano (DIRETTA) - #Lettonia-Italia #15-23 - zazoomblog : LIVE – Lettonia-Italia 10-19 qualificazioni Mondiali 2023 pallamano (DIRETTA) - #Lettonia-Italia #10-19 - zazoomblog : LIVE Italia-Lettonia pallamano Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: 21 a 13 per gli azzurri dopo il primo tempo… - zazoomblog : LIVE Italia-Lettonia pallamano Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: 6 a 13 per gli azzurri - #Italia-Lettonia… -