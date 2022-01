Il Milan perde Tomori | lesione al menisco per il difensore rossonero

Advertising

infoitsport : Milan nei guai in vista della Juve: Pioli perde una pedina importante - infoitsport : Tegola Milan, Pioli perde un titolare: si dovrà operare! - Profilo3Marco : RT @Corriere: Tomori, è il menisco mediale Il Milan lo perde per un mese Può essere operato già oggi - gilnar76 : Tegola Milan, Pioli perde un titolare: si dovrà operare! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - zazoomblog : Tegola Milan Pioli perde un titolare: si dovrà operare! - #Tegola #Milan #Pioli #perde -

Ultime Notizie dalla rete : Milan perde

'Ricordo che Lucas Leiva disse all'addetto stampa del, che suo malgrado vive in carrozzina, '... Un altro errore lo commette Dybala che invece di metterla fuori lancia Kean che lasubito ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Fikayo Tomori, uscito prima del tempo inGenoa, ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro Ilun altro pezzo importante per la difesa. Tomori è uscito in anticipo, nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa, per un fastidio al ginocchio. I primi ...(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Davide Calabria si è 'negativizzato' dal Covid. Il giocatore del Milan tornerà a disposizione di Stefano Pioli domani per allenarsi con il resto ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: "Ricordo che Lucas Leiva disse all'addetto stampa del Milan, che suo ...