Morto Hugo Maradona | ecco chi era il fratello del Pibe de Oro | VIDEO

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)di Diego, èa 52 anni per un arresto cardiaco. In Italia aveva indossato la maglia dell'Ascoli. Il suo ricordo

Advertising

Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - ciropellegrino : È morto Hugo #Maradona, era il fratello di Diego. Il decesso avvenuto in casa, arresto cardiaco - rtl1025 : ?? E' morto #HugoMaradona, fratello di Diego #Maradona. Hugo, il minore dei fratelli, era rimasto a vivere a Napoli… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Morto #HugoMaradona: ecco chi era il fratello del Pibe de Oro | #VIDEO - #Maradona - arwen0506 : RT @_cieloitalia: 'È morto per arresto cardiaco Hugo Maradona, fratello di Diego' -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Hugo

E'all'età di 52 anniMaradona, fratello di Diego Armando Maradona. L'ex calciatore argentino è deceduto a causa di un infarto nella sua abitazione di Monte di Procida, in provincia di Napoli. ...a 52 anniMaradona, fratello di Diego Armando Maradona. L'ex calciatore argentino è deceduto a causa di un infarto nella sua abitazione di Monte di Procida, in provincia di Napoli. Il ...il bambino è appoggiato al parete circondando la sua casa a via Lascano. Ha un viso timido che spunta da sotto un casco di capelli scuri e un'espressione ...Prima Diego. Poi anche Hugo. Sembra quasi esserci una maledizione sulla dinastia dei Maradona. Il destino ha voluto che a un anno dalla morte di Diego anche il fratello minore Hugo perdesse la vita. H ...