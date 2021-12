Filippine | tifone Rai | bilancio sale ad almeno 75 morti

(Di domenica 19 dicembre 2021) E' di75ildelle vittime del passaggio sulledelRai, il più forte che ha colpito quest'anno il Paese del sudest asiatico. Mentre aumentano gli sforzi per ...

E' di almeno 75 morti il bilancio delle vittime del passaggio sulle Filippine del tifone Rai, il più forte che ha colpito quest'anno il Paese del sudest asiatico. Mentre aumentano gli sforzi per fornire acqua e cibo alle isole devastate, sono più di 300mila le persone ...