Scacchi | Campionati Italiani 2021 | negli Assoluti lotta ormai serrata tra Moroni e Basso

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ottava giornata conclusa aidi. Il duello è tradue persone, Lucae Pier Luigi, i due favoriti della vigilia insieme a Lodici e Sonis, che però si sono trovati più in difficoltà nel tempo. Ancora possibile l’inserimento dell’ex tricolore Alberto David, ma la sensazione è che si arriverà allo scontro topico tra i primi due per decidere il campione.Artem Gilevych (IM)-Sabino Brunello (GM) 0.5-0.5 – Non c’è molto da raccontare di questa partita iniziata con c4 e terminata nel giro di appena otto mosse, troppo poche per poter raccontare qualcosa. Olga Zimina (WGM)-Alberto David (GM) 0-1 – 33 mosse e un’eccellente coordinazione dei pezzi leggeri: così si spiega la vittoria del Nero, bravo a ...

Advertising

OA_Sport : Scacchi: ai Campionati Italiani di Chianciano Terme Luca Moroni e Pier Luigi Basso in lotta serrata - AntonioTisi : @ChampionsLeague, rinviata a domani Atalanta-Villarreal. #Atletica leggera. #Tennis. Mondiali di #scacchi e Campion… - federscacchi : #scacchi Luca Moroni (nella foto con Lorenzo Lodici) e Pier Luigi Basso vincono ancora e conducono i Campionati ita… - federscacchi : #scacchi Ottavo turno dei Campionati italiani assoluti. I capofila Basso (foto) e Moroni hanno entrambi il Bianco,… - Marco__Bellucci : RT @OA_Sport: Scacchi: parecchio da raccontare nella settima giornata dei Campionati Italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Scacchi Campionati

... ricordiamo che anche in Italia c'è un evento importante in corso: iItaliani, che si ... 13:09 Negliviene misurata la performance ELO su un singolo torneo, o in questo caso un match, ...... ricordiamo che anche in Italia c'è un evento importante in corso: iItaliani, che si ... 13:09 Negliviene misurata la performance ELO su un singolo torneo, o in questo caso un match, ...In questi casi chi porta a casa il punto, dopo una battaglia estrema, volge a suo favore l’inerzia dell’incontro. Racconta Carlsen in sala stampa: “Quando ho visto aprire di alfiere mi sono detto ‘ben ...La spiegazione non è univoca, ma la riflessione sorge dopo quanto accaduto nelle ultime due partite a Ian Nepomniachtchi, che ha visto scivolare via tante speranze di vincere il match mondiale con Mag ...