Reazioni avverse da vaccino, protesta delle vittime "Il Governo ci ha abbandonati e non dialoga con noi" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ci sono tantissime persone che hanno ascoltato la scienza e gli inviti del Governo a vaccinarsi, senza fare prima accertamenti individuali. Ora che però hanno avuto Reazioni avverse, anche gravi, nessuno li vuole più vedere né ascoltare”, è il grido d’allarme dell’avvocato Erich Grimaldi, presidente di UCDL (Unione per le cure, i diritti e le libertà) che il 6 dicembre ne ha organizzato la prima manifestazione Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ci sono tantissime persone che hanno ascoltato la scienza e gli inviti dela vaccinarsi, senza fare prima accertamenti individuali. Ora che però hanno avuto, anche gravi, nessuno li vuole più vedere né ascoltare”, è il grido d’allarme dell’avvocato Erich Grimaldi, presidente di UCDL (Unione per le cure, i diritti e le libertà) che il 6 dicembre ne ha organizzato la prima manifestazione Segui su affaritaliani.it

Advertising

ladyonorato : Quanti sono i ricoverati in T.I. per reazioni avverse? Perché di questi casi non si parla e non si raccolgono i dat… - borghi_claudio : L'inchiesta sulle reazioni avverse di @panorama_it è da leggere assolutamente e ricorda l'importanza della farmacov… - LaStampa : Vaccini, Meloni: “Il governo convinca i No Vax con indennizzi nel caso di reazioni avverse” - SMART61439502 : @controlunduci11 @eretico_l @Agenzia_Ansa - conosco molti vaccinati senza o con lievi reazioni avverse,mia moglie c… - mariafalsetta : Professore 'Donzelli' al Senato. (ALLERTA VACCINI) NON SI PUÒ PIÙ FARE FINTA DI NIENTE!!! I NUMERI DEI DECEDUTI E D… -