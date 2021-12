Napoli-Leicester, Spalletti in conferenza stampa: «Ci vuole motivazione, autostima e senso di appartenenza» (VIDEO) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, sta intervenendo in questi minuti in conferenza stampa a Castel Volturno per presentare la gara di UEFA Europa League contro il Leicester in programma domani pomeriggio alle 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Con lui Amir Rrahmani. Le dichiarazioni di Rrahmani: Come si fa al di là delle assenze a ritrovare gli equilibri di solidità difensiva che nelle ultime partite avete un po’ perso? Abbiamo sempre equilibrio, anche quando i risultati non sono quelli che vogliamo. Dobbiamo dare tutto in campo, entrare concentrati e dare il massimo. Poi serve anche un pizzico di fortuna. Domani una partita da dentro o fuori. Cosa scatta nella testa di un calciatore? Sono partite speciali, sono novanta minuti che possono decidere il futuro di due squadre. Ripeto: ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il tecnico del, Luciano, sta intervenendo in questi minuti ina Castel Volturno per presentare la gara di UEFA Europa League contro ilin programma domani pomeriggio alle 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Con lui Amir Rrahmani. Le dichiarazioni di Rrahmani: Come si fa al di là delle assenze a ritrovare gli equilibri di solidità difensiva che nelle ultime partite avete un po’ perso? Abbiamo sempre equilibrio, anche quando i risultati non sono quelli che vogliamo. Dobbiamo dare tutto in campo, entrare concentrati e dare il massimo. Poi serve anche un pizzico di fortuna. Domani una partita da dentro o fuori. Cosa scatta nella testa di un calciatore? Sono partite speciali, sono novanta minuti che possono decidere il futuro di due squadre. Ripeto: ...

sscnapoli : ??? #NapoliLeicester sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. ?? - sscnapoli : ?? #NapoliLeicester, biglietti in vendita. ?? - napolista : Spalletti in conferenza stampa: «Ci vuole motivazione, autostima e senso di appartenenza» (VIDEO) In conferenza: «… - _SiGonfiaLaRete : #NapoliLeicester, #Rrahmani: “Da Gattuso a Spalletti è cambiato solo che adesso gioco. Domani partita speciale”… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVE TWEET SSCN - Europa League, Napoli-Leicester, Rrahmani: 'In queste partite delicate si vedono i giocatori veri', S… -