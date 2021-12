Effetto Omicron, a Natale mezza Italia gialla: 9 regioni a rischio, 1 arancione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aspettando l’Effetto Super Green Pass, - si legge sulla Stampa - che il primo giorno ha fatto registrare il boom delle prime dosi (42 mila in più di domenica) e dei certificati scaricati (1,3 milioni), il tasso di occupazione dei letti negli ospedali continua a salire. Ormai, secondo i dati Agenas aggiornati a ieri sera, 9 regioni: Calabria, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Alto Adige, Trentino e Veneto - sono oltre la prima soglia di guardia del 10% di letti occupati nelle terapie intensive. Il Friuli va addirittura verso l'arancione. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aspettando l’Super Green Pass, - si legge sulla Stampa - che il primo giorno ha fatto registrare il boom delle prime dosi (42 mila in più di domenica) e dei certificati scaricati (1,3 milioni), il tasso di occupazione dei letti negli ospedali continua a salire. Ormai, secondo i dati Agenas aggiornati a ieri sera, 9: Calabria, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Alto Adige, Trentino e Veneto - sono oltre la prima soglia di guardia del 10% di letti occupati nelle terapie intensive. Il Friuli va addirittura verso l'. Segui su affarni.it

