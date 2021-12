East Market 2021 | il Natale vintage si fa sostenibile

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sta per tornare, l’evento milanese nel segno deldurante il quale privati e professionisti possono acquistare, scambiare e vendere. Saranno circa 300 gli espositori provenienti da tutta Italia che si ritroveranno domenica 12 dicembre. Non mancheranno, come da tradizione, oggetti stravaganti e originali. L’edizione diavrà anche una particolare

300 selezionati espositori da tutta Italia tornano con migliaia ...