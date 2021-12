**Covid: Musumeci, 'situazione contagi può cambiare da un momento all'altro'** (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Palermo, 8 dic. (Adnkronos) - "Mi dispiace per il Friuli naturalmente che rischia la zona arancione, in questo momento il pericolo per noi non si evidenzia ma la situazione dei contagi potrebbe cambiare da un momento all'altro". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci a margine dell'accensione dell'albero di Natale a Palazzo d'Orleans. "Teniamoci cara questa condizione di zona bianca - dice - salvaguardiamolo, senza troppe rinunce". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Palermo, 8 dic. (Adnkronos) - "Mi dispiace per il Friuli naturalmente che rischia la zona arancione, in questoil pericolo per noi non si evidenzia ma ladeipotrebbeda unall'". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Nelloa margine dell'accensione dell'albero di Natale a Palazzo d'Orleans. "Teniamoci cara questa condizione di zona bianca - dice - salvaguardiamolo, senza troppe rinunce".

