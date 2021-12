Coronavirus in Toscana: 5 morti (3 uomini e 2 donne, età media 84 anni), oggi 8 dicembre. E 791 contagi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 5 i morti per Coronavirus, oggi 8 dicembre in Toscana. Si tratta di 3 uomini e 2 donne con età media di 84 anni. Risiedevano a Siena (2), Pisa, Livorno e Grosseto. Sono invece 791, età media 38 anni, i nuovi casi di Coronavirus. In aumento i ricoveri a quota 317 (5 in più rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (+1). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 306.558 i casi di positività e 7.437 i deceduti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 5 iperin. Si tratta di 3e 2con etàdi 84. Risiedevano a Siena (2), Pisa, Livorno e Grosseto. Sono invece 791, età38, i nuovi casi di. In aumento i ricoveri a quota 317 (5 in più rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (+1). Dall'inizio dell'epidemia insono 306.558 i casi di positività e 7.437 i deceduti L'articolo proviene da Firenze Post.

