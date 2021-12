Chelsea-Juventus calcio donne oggi: orario, tv, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni Champions League (Di mercoledì 8 dicembre 2021) oggi, mercoledì 8 dicembre (ore 21.00), la Juventus Women giocherà contro il Chelsea per la quinta giornata del Gruppo A di Champions League di calcio femminile. LIVE Chelsea-Juventus calcio femminile, Champions League in DIRETTA: serve fare punti per la qualificazione Le bianconere, reduci dallo strepitoso successo esterno contro il Wolfsburg, sono attesa da un’altra difficilissima trasferta, essendo seconde nel girone con 7 punti a -3 proprio dalla compagine inglese. Nell’impianto di Kingsmeadow Sara Gama e compagne dovranno superarsi per uscire indenni dal confronto con le forti Blues. Il Chelsea, reduce dalla vittoria nella Women’s FA Cup contro l’Arsenal, vuol aggiudicarsi la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021), mercoledì 8 dicembre (ore 21.00), laWomen giocherà contro ilper la quinta giornata del Gruppo A didifemminile. LIVEfemminile,in DIRETTA: serve fare punti per la qualificazione Le bianconere, reduci dallo strepitoso successo esterno contro il Wolfsburg, sono attesa da un’altra difficilissima trasferta, essendo seconde nel girone con 7 punti a -3 proprio dalla compagine inglese. Nell’impianto di Kingsmeadow Sara Gama e compagne dovranno superarsi per uscire indenni dal confronto con le forti Blues. Il, reduce dalla vittoria nella Women’s FA Cup contro l’Arsenal, vuol aggiudicarsi la ...

