Atalanta-Villarreal, neve sul Gewiss: si gioca? La situazione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In questa serata di neve, alle 21:00 è in programma al Gewiss Stadium Atalanta–Villarreal, sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. La situazione allo stato attuale vede Bergamo innevata e in particolare il campo della squadra di casa innevato. Si pone dunque il problema dell’agibilità: sarà possibile scendere in campo per le due compagini questa sera? Ecco la situazione allo stato attuale nella città lombarda, con gli ultimi sopralluoghi del direttore di gara che saranno decisivi. Anche a Torino si era presentata una situazione analoga per la sfida tra Juventus e Malmoe, con la scelta finale dell’arbitro di scendere in campo e giocare gli ultimi novanta minuti della sesta giornata. Si attendono invece novità a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In questa serata di, alle 21:00 è in programma alStadium, sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Laallo stato attuale vede Bergamo innevata e in particolare il campo della squadra di casa innevato. Si pone dunque il problema dell’agibilità: sarà possibile scendere in campo per le due compagini questa sera? Ecco laallo stato attuale nella città lombarda, con gli ultimi sopralluoghi del direttore di gara che saranno decisivi. Anche a Torino si era presentata unaanaloga per la sfida tra Juventus e Malmoe, con la scelta finale dell’arbitro di scendere in campo ere gli ultimi novanta minuti della sesta giornata. Si attendono invece novità a ...

