Gf Vip 3, Andrea Mainardi papà bis: ecco il nome scelto per il neonato (Di martedì 7 dicembre 2021) Andrea Mainardi è diventato papà bis. Ebbene sì, il secondo classificato del Gf Vip 3 e la moglie Anna Tripoli hanno finalmente potuto accogliere nelle ultime ore il piccolo Cesare. Il bimbo è frutto di un amore pieno e completo, raccontato più volte nella Casa più spiata d’Italia dallo stesso Mainardi, che non ha perso occasione per ribadire il forte sentimento che lo lega alla sua Anna. Il matrimonio – celebrato nell’ottobre 2019 – è stato solo un passo in più per coronare quel senso di famiglia che già da prima li legava. E la nascita del loro bimbo (Andrea era già papà di una ragazzina, Michelle, nata da una precedente relazione con Laura Forgia) ha suggellato ulteriormente tutto. ecco con quali parole i neo genitori hanno annunciato il lieto evento: “Pura, ... Leggi su isaechia (Di martedì 7 dicembre 2021)è diventatobis. Ebbene sì, il secondo classificato del Gf Vip 3 e la moglie Anna Tripoli hanno finalmente potuto accogliere nelle ultime ore il piccolo Cesare. Il bimbo è frutto di un amore pieno e completo, raccontato più volte nella Casa più spiata d’Italia dallo stesso, che non ha perso occasione per ribadire il forte sentimento che lo lega alla sua Anna. Il matrimonio – celebrato nell’ottobre 2019 – è stato solo un passo in più per coronare quel senso di famiglia che già da prima li legava. E la nascita del loro bimbo (era giàdi una ragazzina, Michelle, nata da una precedente relazione con Laura Forgia) ha suggellato ulteriormente tutto.con quali parole i neo genitori hanno annunciato il lieto evento: “Pura, ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 3, Andrea Mainardi papà bis: ecco il nome scelto per il neonato La moglie dello chef ha dato alla luce un… - juventusfans : @Andrea_Albe1977 @socios @juventusfc In sintesi un’esperienza a 360º col mondo #Juventus e non solo. Hai la possibi… - Andrea__Monti : RT @mariamarilucen: L'#assassino di #NewYork, che con 11 coltellate ha barbaramente ucciso #DavideGiri,dichiarava di #odiareibianchi. Tra c… - anna_kouadio : RT @BITCHYFit: Le Selassié non sono vip, ma è anche vero che nemmeno Manuel, Nicola, Andrea (e molto altri) lo sono… #GFVip - BaciTrashari : RT @BITCHYFit: Le Selassié non sono vip, ma è anche vero che nemmeno Manuel, Nicola, Andrea (e molto altri) lo sono… #GFVip -