Covid Campania oggi | 1 150 nuovi contagi | bollettino 7 dicembre

Sono 1.150 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 7 dicembre 2021 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 48 ore sono morte 8 persone, a cui nella tabella se ne aggiunge un'altra avvenuta in precedenza, ma registrata solo ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.513 test. In Campania sono 22 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 342 i posti letto di degenza occupati.

