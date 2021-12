(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il padre ha venduto la sua bambina di 9perla sua, ma ora la piccola è salva. Parwana, la bambina di 9data in sposa a un uomo di 55dal padre che l'ha venduta per ...

Advertising

leggoit : Vende la figlioletta di 9 anni (a duemila euro) per sfamare la famiglia: bimba salvata da una ong -

Ultime Notizie dalla rete : Vende figlioletta

Leggo.it

Il padre ha venduto la sua bambina di 9 anni per sfamare la sua famiglia , ma ora la piccola è salva. Parwana, la bambina di 9 anni data in sposa a un uomo di 55 anni dal padre che l'ha venduta per ...Il padre commercianteferramenta e materiali da costruzione a Tivoli, fino a quando le leggi ... Lì trovano la sorella Ada con ladi 18 mesi, catturata mentre era in cerca del marito. ...Il padre ha venduto la sua bambina di 9 anni per sfamare la sua famiglia, ma ora la piccola è salva. Parwana, la bambina di 9 anni data in sposa a un uomo di 55 anni dal padre ...