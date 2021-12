Sondaggi Quorum-YouTrend, Draghi preferito per il Colle (ma non se la sua elezione porta al voto). I Verdi superano Italia Viva e Azione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente del Consiglio MarioDraghi come candidato preferito come presidente della Repubblica. Il duello tra Pd e Fratelli d’Italia per la palma di primo partito. Il balzo di Europa Verde che mette una punta avanti ad Azione e Italia Viva. Sono alcuni degli elementi che emergono da un Sondaggio di Quorum-YouTrend per SkyTg24. Quanto all’elezione a capo dello Stato tra le numerose candidature proposte nel Sondaggio quella di Draghi è di gran lunga l’opzione più citata, col 17 per cento. Segue poi Silvio Berlusconi che comunque raccoglie il 10. Non lontana Emma Bonino all’8, mentre segue una lunga lista tra l’1 e il 5 per cento che va dall’ex premier e giudice costituzionale Giuliano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente del Consiglio Mariocome candidatocome presidente della Repubblica. Il duello tra Pd e Fratelli d’per la palma di primo partito. Il balzo di Europa Verde che mette una punta avanti ad. Sono alcuni degli elementi che emergono da uno diper SkyTg24. Quanto all’a capo dello Stato tra le numerose candidature proposte nelo quella diè di gran lunga l’opzione più citata, col 17 per cento. Segue poi Silvio Berlusconi che comunque raccoglie il 10. Non lontana Emma Bonino all’8, mentre segue una lunga lista tra l’1 e il 5 per cento che va dall’ex premier e giudice costituzionale Giuliano ...

