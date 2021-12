BLANCA | TERZA PUNTATA | IL PICCOLO GABRIELE VIENE RAPITO E BLANCA RISCHIA GROSSO

(Di lunedì 6 dicembre 2021)di, il crime drama di Rai1 liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, che racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente, interpretata da Maria Chiara Giannetta, che ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente della polizia.– Episodio 3 “Io ballo da sola” Proprio quandocerca di convincersi che non le importa di Liguori, avendo scoperto la sua relazione con la giornalista Marinella, il figlio di lei scompare. Il commissario Bacigalupo pensa a un allontanamento volontario, mascopre che ilè stato. ...

"vede" molto meglio di come vediamo noi che siamo distratti dalla vista stessa." Lapuntata diva in onda stasera 6 dicembre alle 21:25 su Rai1 .: le anticipazioni della trama dellapuntata Il titolo del nuovo episodio in programma questa sera in prima serata è quello di Io ballo da sola nel qualedovrà fare con i suoi ...Blanca fiction: quante puntate sono, quando finisce, data ultima puntata, cast attori, a che ora inizia stasera, orario ...Maria Chiara Giannetta è un'attrice italiana, diventata famosa al grande pubblico per la partecipazione nel cast della fiction Blanca , ...