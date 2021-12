Ana Mena: Música Ligera (cover in spagnolo di Musica Leggerissima) è il suo nuovo singolo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ana Mena a febbraio debutterà sul palco del Festival di Sanremo e nonostante questo abbia fatto indispettire quelli del team #PrimaGliItaliani, lei il Festival lo conosce molto bene, nonostante sia spagnola. Non ci credo! Sto sognando! Spero di essere all’altezza, poiché questo è anche il modo di dire grazie a tutte le persone che mi supportano e che mi fanno sentire, anche in Italia, a casa mia. @SanremoRai pic.twitter.com/MEEQaTpAle — Ana Mena (@AnaMenaMusic) December 4, 2021 La scorsa settimana, infatti, ha pubblicato il suo nuovo singolo Música Ligera che non è altro che la versione in lingua spagnola del brano Musica Leggerissima di Colpaesce e Dimartino, hit di quest’anno lanciata proprio al Festival di Sanremo. Quando lo ... Leggi su biccy (Di lunedì 6 dicembre 2021) Anaa febbraio debutterà sul palco del Festival di Sanremo e nonostante questo abbia fatto indispettire quelli del team #PrimaGliItaliani, lei il Festival lo conosce molto bene, nonostante sia spagnola. Non ci credo! Sto sognando! Spero di essere all’altezza, poiché questo è anche il modo di dire grazie a tutte le persone che mi supportano e che mi fanno sentire, anche in Italia, a casa mia. @SanremoRai pic.twitter.com/MEEQaTpAle — Ana(@AnaMusic) December 4, 2021 La scorsa settimana, infatti, ha pubblicato il suoche non è altro che la versione in lingua spagnola del branodi Colpaesce e Dimartino, hit di quest’anno lanciata proprio al Festival di Sanremo. Quando lo ...

