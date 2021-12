Nuoto, Giuliani: “Nessuno mi ha chiesto di pulire piscine. Mi scuso con il Coni” (Di domenica 5 dicembre 2021) “La società con cui collaboro non mi ha chiesto di fare le pulizie, che non faccio in effetti quotidianamente (ma quando c’è stato bisogno e nell’ultimo caso ho ritenuto importante farle per dare un esempio ai collaboratori)”. A scriverlo è Massimo Giuliani, l’ex ct del fondo che nei giorni scorsi aveva postato un video sul proprio profilo Facebook che lo ritraeva intento a pulire il pavimento di una piscina di Piombino. Nel post precedente, Giuliani aveva anche nominato il Coni, e questa volta fa retromarcia: “Ho da chiedere scusa al Coni, per averlo chiamato in causa in maniera oggettivamente impropria, e quindi al suo presidente ed a tutta la struttura che egli presiede. Il Coni non c’entra niente con tutto questo”. L’ex ct, dopo aver sottolineato che il tono del ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) “La società con cui collaboro non mi hadi fare le pulizie, che non faccio in effetti quotidianamente (ma quando c’è stato bisogno e nell’ultimo caso ho ritenuto importante farle per dare un esempio ai collaboratori)”. A scriverlo è Massimo, l’ex ct del fondo che nei giorni scorsi aveva postato un video sul proprio profilo Facebook che lo ritraeva intento ail pavimento di una piscina di Piombino. Nel post precedente,aveva anche nominato il, e questa volta fa retromarcia: “Ho da chiedere scusa al, per averlo chiamato in causa in maniera oggettivamente impropria, e quindi al suo presidente ed a tutta la struttura che egli presiede. Ilnon c’entra niente con tutto questo”. L’ex ct, dopo aver sottolineato che il tono del ...

Advertising

sportface2016 : #Nuoto, la precisazione di #Giuliani: 'Nessuno mi ha chiesto di pulire piscine. Mi scuso con il #Coni' - SwimmerShopit : L'ex c.t. del nuoto Giuliani dalle medaglie alle pulizie in piscina: 'L’Italia non valorizza le capacità'… - FigliContesi_21 : Ex CT della nazionale azzurra di nuoto di fondo, 112 medaglie in 27 anni: “l’importante è avere un lavoro” Massim… - arcadiaMMXV : Questa è l'esatta fotografia di come funziona in Italia la meritocrazia. Punto. - Corriere : L’ex ct del nuoto ora fa le pulizie in piscina: «L’importante è avere un lavoro e farlo... -